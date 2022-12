Ayem Nour bloquée au Maroc : elle apparaît la mine fatiguée, déchirante vidéo avec son fils qui la réconforte

Jamais sans son fils. Ayem Nour est bloquée au Maroc depuis un mois et vit un cauchemar. Elle ne repartira pas sans lui et attend de pouvoir retrouver sa vie d'avant. Fatiguée, dépassée, meurtrie, mardi 13 décembre 2022, elle a publié un message fort et une vidéo déchirante sur son compte Instagram et Snapchat.

"1 mois que nous sommes Ayvin et moi privés de nos droits et de notre liberté. Liberté ? Egalité ? Fraternité ? Où es-tu ma France ? #onveutrentrercheznous", a-t-elle écrit sur un macabre fond noir.

Tout a commencé il y a donc quatre semaines, lorsque la chroniqueuse de TPMP People est allée sur le sol marocain pour voir son fils. Son ex Vincent Miclet a alors accusé la jeune femme d'avoir enlevé Ayvin. Une attaque qui n'a pas lieu d'être puisque leur fils était, d'un commun accord, scolarisé au Maroc depuis la rentrée et elle en avait la garde par décision de justice. Elle était donc partie récupérer son enfant comme chaque quinzaine ce jour-là, rien à voir avec un kidnapping.

Ce qui n'arrange pas les choses, c'est que l'ex-candidate de Secret Story n'a pas le passeport de son enfant, lequel est entre les mains de son père. Une audience pour qu'elle puisse récupérer le fameux carnet a malheureusement été reportée à la fin du mois, suite à la non présentation des avocats de Vincent Miclet.

Une vidéo bien triste

Une situation épuisante pour la mère mais aussi pour le fils qui a fait savoir il y a quelques jours qu'il voulait rentrer en France et retrouver son école située dans le sud de la France. En plus de la phrase coup de poing publiée par Ayem Nour, une vidéo d'elle, la mine fatiguée, a été dévoilée, toujours en story de son compte Instagram. On peut la voir être allongée avec son fils à ses côtés et ne pas cacher son épuisement. "Pour ceux qui se demandent encore où je puise ma force, où je trouve le courage et comment je garde patience et espoir... voici la réponse", a-t-elle écrit sur l'image. Et la réponse est en audio. On peut entendre son jeune fils de 6 ans, à peine réveillé dire bonjour à sa maman et lui confirmer qu'il a fait de beaux rêves. Puis, quand Ayem lui demande un bisou pour qu'il donne de la force à sa maman, on peut voir l'adorable enfant enrouler son bras autour du coup de la jolie brune, l'embrasser et lui dire : "Moi aussi je t'aime maman." Déchirant...