Ayem Nour révèle la raison de sa rupture avec Vincent Miclet : "Il ne comprenait pas..."

Depuis novembre dernier, Ayem Nour est en guerre contre son ancien compagnon Vincent Miclet. L'homme d'affaires a confisqué le passeport de leur fils Ayvin (6 ans) afin qu'il ne rentre pas en France avec sa maman. Depuis, la chroniqueuse de TPMP People (C8) est bloquée au Maroc, ne voulant pas laisser seul son fils avec son père, de peur qu'elle ne puisse plus le retrouver. A plusieurs reprises, elle a crié sa détresse sur les réseaux sociaux. Le 27 mars 2023 par exemple, elle a lancé, en larmes, un appel à l'aide à Emmanuel Macron et au roi du Maroc Mohammed VI. Elle a une fois de plus évoqué l'affaire auprès de nos confrères de TV Mag. Et, au passage, elle est revenue sur son histoire d'amour avec le père de son fils.

C'est en mai 2015 qu'Ayem Nour avait officialisé son histoire d'amour avec Vincent Miclet, lors du festival de Cannes. Tous deux avaient posé ensemble, complices, sur le tapis rouge. Si malgré tout, la jeune femme de 34 ans a toujours souhaité rester discrète concernant cette idylle, elle a accepté de l'évoquer lors de son entretien pour TV Mag. Elle a tout d'abord confié qu'ils ont eu une relation "passionnelle et fusionnelle". Lors de leur rencontre, tous deux ont eu un véritable coup de foudre. "Il est arrivé à un moment de ma vie où je sortais d'une situation compliquée avec mon papa qui n'avait pas apprécié que j'arrête mes études pour me lancer dans le milieu des médias. J'étais très proche de mon père. Quand Vincent est arrivé dans ma vie, il est devenu mon compagnon mais aussi cette figure paternelle que je n'avais plus. C'était une épaule sur laquelle je pouvais me reposer à un moment où j'étais très médiatisée", a-t-elle avoué.

Ce que Vincent Miclet ne supportait pas

Vincent Miclet savait en effet comment l'apaiser et tous deux étaient fous amoureux l'un de l'autre. Une histoire d'amour qui a été notamment marquée par la naissance d'Ayvin. "Un enfant désiré" qui les comble de bonheur. Mais l'amour n'a pas suffit. Ayem Nour et l'entrepreneur ont fini par se séparer. Une rupture survenue il y a cinq ans. Et, pour la première fois, l'ancienne meilleure amie de Nabilla Benattia en a dévoilé les raisons : "Vincent ne comprenait pas mon acharnement à vouloir continuer à travailler. Il ne comprenait pas qu'avec ses moyens financiers colossaux je puisse continuer à animer chaque jour une émission qu'il trouvait abrutissante [Le Mag sur NRJ12, NDLR]. Cela le privait de ma présence auprès de lui au quotidien, notamment lors de ses différents voyages. Il avait du mal à accepter mon envie de travailler alors qu'il avait les moyens de m'offrir un joli train de vie en restant à ses côtés. Mais j'avais besoin de garder cette indépendance professionnelle et financière."

Depuis, leur relation s'est sérieusement détériorée comme les internautes ont pu le découvrir à travers les réseaux sociaux.