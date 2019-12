Ayem sensuelle en robe moulante, Milla et son chéri... Jolie soirée d'influenceurs

Faire des jolies photos sur Instagram, être remarqué par un casteur, passer dans une télé-réalité, revenir à Instagram en ayant gagné des milliers de followers : voilà comment une nouvelle espèce d'influenceurs voit le jour depuis plusieurs années déjà. De Koh-Lanta en passant par Les Anges jusqu'aux Marseillais, tous ont fait le choix de vivre de placements de produits et d'eau fraîche.

C'est pour en apprendre encore plus sur cette vocation que les plus grands noms de "l'influence" s'étaient rassemblés pour assister à la masterclass intitulée "Les Secrets du métier d'influenceurs". Une belle soirée avec photocall et tapis rouge, ce qui a permis à nos personnalités favorites de poser dans leurs plus beaux habits.

À commencer par Ayem Nour, très élégante dans une robe asymétrique, qui a pris le temps de poser avec le comédien Bayou Sarr. Elle a également souri aux photographes avec la fascinante Magali Berdah, auteure de Comment devenir influenceur ? et patronne de Shauna Events. Mélanie Da Cruz était venue avec sa belle-mère, et la si jolie Jesta (de Koh-Lanta) était avec son compagnon, Benoît Assadi.

"Y a le mec à Milaaa", ont probablement crié les participants de cette masterclass. Effectivement, le désormais célèbre Mujdat Saglam était bien présent, au bras de sa belle Milla Jasmine. Le sculpteur Richard Orlinski était également de la partie, tout comme le mannequin Baptiste Giabiconi. Benoît Dubois, Antoni Ruiz et Nicolas Waldorf étaient tout aussi présents.