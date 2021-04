Bachelor : Un ancien candidat fait son coming-out

Colton Underwood vient de faire son coming-out. L'ancien Bachelor et sportif américain a annoncé être gay dans une interview à Good Morning America diffusée le mercredi 14 avril 2021 au matin. "Je me suis fuis pendant très longtemps. Je me suis détesté longtemps. J'ai enfin accepté qui j'étais au début de l'année et j'ai eu besoin de temps pour digérer tout ça. La prochaine étape est de le dire aux gens", a tendrement confié le champion de National Football League (NFL).

Ayant évolué dans le milieu difficile, compétitif et souvent homophobe du football américain, Colton Underwood a eu du mal à reconnaître qu'il était "différent", et ce depuis l'âge de 6 ans. Cette interview a été l'occasion pour cet athlète de 29 ans d'évoquer la partie sombre de son histoire. "De manière générale, la raison pour laquelle je parle désormais c'est parce que j'ai une fois pensé que j'aurais préféré mourir plutôt que de dire que j'étais gay", a-t-il déploré, en expliquant avoir déjà tenté de se donner la mort.

Colton Underwood est même allé jusqu'à participer à l'une des émissions de rencontres les plus populaires du pays : The Bachelor, en tant qu'hétérosexuel. Il avait d'ailleurs été longtemps en couple avec Cassie Randolph, candidate rencontrée dans l'émission lors de la 23e saison de la télé-réalité d'ABC. Leur histoire a pris fin l'année dernière et la jeune femme avait fini par déposer une demande d'éloignement contre son ancien compagnon en novembre dernier.

Dans son interview à Good Morning America, Colton Underwood a tenu à s'excuser auprès de son ex. "Je voudrais dire que je suis désolé que les choses se soient terminées comme ça. J'ai fauté. J'ai fait beaucoup de mauvaises décisions", a reconnu l'ancien sportif. Pendant leur relation, il est tombé amoureux de cette jeune femme, ce qui a été "encore plus confus" pour lui. "J'aimais tout d'elle... J'aurais aimé être assez courageux pour me réparer tout seul avant de briser une autre personne", a-t-il regretté.

Colton et Cassie s'étaient séparés une première fois en 2019, avant de mettre un point final à leur relation en 2020. Elle accusait son ex d'avoir placé un traqueur GPS dans son véhicule et de lui envoyer des messages (trop) régulièrement. Colton Uderwood avait été vu lors de quelques rendez-vous amoureux avec Lucy Hale, actrice star de la série Pretty Little Liars, en juillet 2020.