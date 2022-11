Bal des débutantes 2022 : Une jolie et célèbre fille de star hollywoodienne est attendue... au bras de son boyfriend

Cela fait deux ans que le Bal des débutantes n'a pas eu lieu, en raison de la pandemie. Lors de sa dernière version, en 2019, on se souvient encore de Stella Belmondo faisant une entrée remarquée au Shangri-La Hotel, sous le regard de ses parents. Mais le Bal des débutantes fait-il encore rêver aujourd'hui ? Plus que jamais !

Si la version du roi George III avait pris quelques rides, Ophélie Renouard a réussi à la dépoussiérer dans les années 1990. L'évènement depuis ressuscité attire les plus grands noms, jusqu'à Hollywood. Pour son grand retour, prévu le 26 novembre prochain, des célèbres enfants de stars feront leurs premiers pas lors de cette incontournable soirée parisienne avant probablement d'exploser au cinéma ou ailleurs, rappellent nos confrères de Paris Match, ce mercredi 2 novembre.

Ainsi, le Bal des débutantes 2022 pourra compter sur la présence de Natasha Connery, 21 ans, la petite-fille de Sir Sean, inoubliable James Bond. "Nous étions très proches, confie-t-elle au sujet de son défunt grand-père, décédé il y a deux ans. Il a toujours été présent pour moi. On jouait beaucoup au football, c'était notre truc à tous les deux." Et pour choisir sa sublime robe signée Alexis Mabille, elle peut compter sur le soutien de son petit-ami. Harper Peck n'est autre que le petit-fils du géant du 7e art, Gregory Peck. Et ce dernier mesure la même taille que Sean Connery, 1,93m. Harper et Natasha se sont rencontrés il y a un an tout juste, lors d'une fête d'Halloween donnée par un ami commun.

Le couple est installé à New York avec leur chien

Et lors du Bal des débutantes du 26 novembre prochain, le couple qui vit ensemble à New York, foulera le floor dance pour une valse magnifique. Natasha Connery pourra compter sur lui pour la guider, ce dernier ayant déjà pris des cours de danse par le passé puisqu'il participait à l'édition 2018 de cette soirée parisienne. Il a d'ailleurs gardé quelques amis de ce premier Bal, parmi lesquels Giacomo Belmondo, petit-fils de Jean-Paul. Il y aura aussi bien sûr sa petite soeur Ondine, 20 ans, qui fera elle aussi partie des 18 débutantes de l'incontournable évènement. Y sont également attendus, la princesse Hélène d'Orléans, la comtesse Lara Henckel von Donnersmarck ou la princesse Inayat de Patiala.