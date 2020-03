Baptiste Giabiconi et sa sexualité : "Pourquoi choisir ?"

Baptiste Giabiconi, bisexuel ? En pleine promotion pour la sortie du livre Karl et Moi, le jeune homme de 30 ans s'est exprimé dans les pages de Gala. Alors qu'on ne lui connaît personne dans sa vie amoureuse, il vient d'apporter quelques précisions...

À l'issue de son interview, le mannequin découvert par le regretté Karl Lagerfeld a été questionné sur ses préférences sexuelles alors qu'il entretient le flou de longue date. Sa réponse semble indiquer... qu'il est au minimum ouvert d'esprit. Alors, gay ou hétéro ? "Pourquoi choisir ? Mais oui, je suis célibataire", a répondu Baptiste Giabiconi. Faut-il comprendre qu'il serait ainsi bisexuel ? Possible !

Récemment, le beau brun a été victime d'attaques homophobes, après la parution de son livre dans lequel il décrit la relation qu'il entretenait avec l'ancien créateur de chez Chanel, mort en février 2019. "Vous n'avez pas honte ? Depuis la sortie de mon livre sur mon histoire avec Karl, je peux lire certaines horreurs... J'ai toujours refusé d'entrer dans une case, alors, continuez à vous cacher derrière des pseudos pour vomir vos injures homophobes ! Vous me dégoûtez et sachez que je continuerai à faire de la lutte contre l'homophobie l'un de mes plus grands combats ! Apprenez à aimer au lieu de haïr !", avait-il réagi.

Dans Gala, Baptiste Giabiconi – qui se présente comme l'un des héritiers du couturier même si rien n'est moins sûr – a reconnu une relation faite d'amour, mais sans sexe. "Quand on a décidé de s'aimer, on ressentait des choses l'un pour l'autre. (...) Il a fallu donner une direction à cette relation, sans entrer dans une case. Comme Karl était plus porté sur les papilles que sur le sexe, notre histoire est vite devenue une relation père-fils", a-t-il expliqué. Toutefois, l'ancien participant de Danse avec les stars reconnaît que du temps de leur relation, il avait "mené la vie d'un jeune homme de [son] âge"...

L'interview complète de Baptiste Giabiconi est à retrouver dans Gala, dans les kiosques le 12 mars 2020.