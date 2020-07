Baptiste Giabiconi : Maigreur, acné... il raconte son adolescence difficile

Treize ans après ses débuts, Baptiste Giabiconi jouit du statut de sex-symbol. Le top model français et ex-muse du défunt Karl Lagerfeld part pourtant de loin. Il révèle dans une nouvelle interview avoir vécu une adolescence difficile, marquée par le divorce de ses parents et un physique ingrat.

C'est sur le plateau du QG, émission animée par Guillaume Pley et Jimmy Labeeu, que Baptiste Giabiconi a évoqué son enfance. "Je suis né à Marignane, j'ai grandi dans une petite ville vraiment à côté qui s'appelle Saint-Victoret. Mes parents sont corses et j'ai passé vraiment toutes mes vacances de Noël, tous mes étés en Corse chez ma grand-mère du côté de Bastia", révèle le mannequin. Concernant la séparation de ses parents, il explique : "Je l'ai subie comme un abandon, le fait que mon père soit parti de la maison. Je me suis retrouvé seul avec ma mère, mes soeurs étaient déjà très grandes parce j'ai un écart d'âge important avec elle, 16 et 18 ans."

Pour ne rien arranger, Baptiste Giabiconi commençait son adolescence. "J'ai grandi très vite : j'étais très maigre, et j'ai eu beaucoup, beaucoup de boutons d'un coup. J'ai fait un traitement qui s'appelle Roaccutane. Ça a été une période difficile parce que je ne plaisais pas, confie l'ex-candidat de l'émission Danse avec les stars. Je voyais tous mes potes qui, eux, commençaient à serrer des meufs, mais moi, c'était un petit peu compliqué." Grâce au sport, le beau brun a sculpté son corps... et attiré l'attention d'un scout, un dénicheur de mannequins. Approché dans une salle de la ville de Marseille en janvier 2007, il signe l'année suivante dans la prestigieuse agence new-yorkaise DNA et devient le protégé de Karl Lagerfeld. Le couturier est mort le 19 février 2019 d'un cancer de la prostate.

De nombreux défilés de mode et shootings photo plus tard, Baptiste Giabiconi est devenu l'un des modèles les plus sexy de la planète. Il ne cesse de régaler son million d'abonnés Instagram avec des photos torrides.