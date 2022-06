Barbara Opsomer maman : elle dévoile enfin le visage du père de son fils !

Au début de l'année 2021, Barbara Opsomer a créé la surprise en annonçant attendre son premier enfant, et en être déjà à son septième mois de grossesse. C'est au mois de mai suivant que l'ancienne candidate de télé-réalité, révélée dans Secret Story en 2017, accueillait un petit garçon, prénommé Gabriel. Barbara Opsomer est depuis son arrivée comblée de bonheur, malgré quelques épreuves survenues en cours de chemin. La brunette de 32 ans a notamment traversé quelques turbulences avec le papa de son fils. En effet, pendant sa grossesse, elle s'était séparée de ce mystérieux homme. Et puis, finalement, après la naissance de Gabriel, elle a laissé entendre qu'ils s'étaient donnés une nouvelle chance en postant un étonnant premier portrait de famille où le visage de son compagnon était remplacé par un filtre. Il faut croire en tout cas que l'amour est toujours au beau fixe et que le père de Gabriel s'est installé avec lui et Barbara à Marrakech, au Maroc.

Sur Instagram, la jeune femme n'a pas résisté à l'envie de le présenter à sa communauté à l'occasion de la fête des Pères. Elle a donc posté une série de photos de lui en train de s'occuper tendrement de leur enfant. Il "Bonne fête Papa", écrit-elle sobrement en légende, l'accompagnant d'un coeur rouge. En revanche, elle s'est bien gardée de lever le voile sur son identité.