Barbara Opsomer très énervée : son premier voyage avec son bébé tourne au cauchemar

Séparée du papa, Barbara Opsomer doit apprendre à s'occuper seule de son fils Gabriel, né au début du mois de mai. Une situation qui se révèle parfois éprouvante pour l'ex-candidate de Secret Story qui estime avoir connu un début de baby-blues. Histoire de se changer les idées, Barbara Opsomer a donc opté pour un petit week-end champêtre avec son enfant. "On a décidé avec bébé de partir un peu de la maison, on a besoin de prendre l'air, on ne part pas trop loin mais juste de changer un peu d'air ça va nous faire du bien", a-t-elle annoncé avec ravissement lundi 24 mai via sa story Instagram.

Mais la jolie brune a rapidement déchanté en arrivant à la maison d'hôtes qu'elle avait réservée. Et pour cause, elle s'est heurtée à un très mauvais accueil. "Ça y est on est arrivé dans la région. On devait dormir dans un gîte, dans une maison d'hôte avec bébé qui avait l'air très bien, très bien notée... Et en fait on est arrivé un petit peu en avance, il pleuvait, il grêlait, et j'ai demandé si je pouvais changer bébé dans la partie commune en attendant la chambre et on s'est fait envoyer bouler comme des merdes", a-t-elle raconté.

Barbara s'est finalement résolue à attendre "trois heures" dans sa voiture avec son fils, après quoi elle a retenté sa chance. Et là encore, la responsable de l'établissement n'a pas accepté de la recevoir. De quoi enrager celle qui a donné la réplique à Jean Reno pour un film Netflix. "Donc j'ai dit 'vous savez quoi, allez vous faire foutre'. Je suis vraiment tombée sur une connasse, surtout que je pars du principe où lorsqu'on a une maison d'hôtes, c'est censé être convivial et je suis tombée sur une vraie connasse. Du coup, on a dû retrouver un logement rapido pour pouvoir aller au chaud, parce que vraiment tout à l'heure j'étais congelée, j'étais trempée, et la meuf elle nous voyait dehors en train de galérer. J'ai allaité dans la voiture, et elle ne nous aurait pas ouvert sa maison. Putain mais j'hallucine, ça me tue !", s'est-elle agacée.

Heureusement, cette mauvaise expérience n'aura pas complètement gâché l'escapade entre mère et fils.