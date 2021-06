Barbara Opsomer victime d'un accident de voiture : "Mon rétro est parti en éclats"

Il y a des jours où il vaut mieux ne pas sortir de son lit. Barbara Opsomer peut en témoigner puisque le 29 juin 2021, la candidate de Secret Story 11 (2017) a passé une belle "journée de m*rde" comme elle l'a expliqué en story Instagram.

Début juin, l'ancienne habitante de la Maison des Secrets a annoncé que son petit Gabriel (bientôt 2 mois) allait devoir se faire opérer. "Il y a son frein de langue que je vais devoir couper parce que les exercices ne suffiront pas, je sentais qu'il y avait quelque chose. Il n'arrive pas à lever la langue en fait du coup ça créé des petits soucis et ça pourrait en créer encore plus par la suite donc on va devoir couper ça", avait-elle confié. C'est le 29 juin que Barbara Opsomer a dû se rendre chez le médecin pour l'intervention, un moment horrible pour son fils et elle. "C'est terminé. Quelle horreur ce truc. (...) C'était horrible. En plus je ne pouvais pas y assister, on m'a demandé d'attendre dans la pièce d'à côté. J'ai dû sortir dehors, j'étais en larmes. D'entendre son petit bout hurler comme ça... C'était horrible mais c'était nécessaire sinon ça allait vraiment être un problème pour lui plus tard", a-t-elle expliqué.

Barbara Opsomer s'est ensuite rendue chez sa coach de vie et se réjouissait de pouvoir se confier sans tabou. Mais, en rentrant, elle a été victime d'un accident de voiture. "Je sors de chez Chris et comme à chaque fois, je suis ultra sereine, ultra bien. Et là je ne fais pas les choses à moitié. Je me tape un p*tain d'accident de voiture avec un chauffeur poids lourd. J'étais en tort en plus. Je me suis trompée de route donc je me suis tapée avec un camion. Tout mon côté gauche défoncé, mon rétro qui part en éclats... Du coup je n'ai plus de voiture et ça me met dans la merde", a-t-elle raconté. Fort heureusement, Gabriel n'était pas dans la voiture au moment des faits. "Moi ça va à part que j'ai eu un choc. J'ai eu mal à la tête. Là ça va mieux", a-t-elle conclu.