Bebe Rexha jugée "trop vieille" par un producteur : sa réponse cinglante

Bebe Rexha est furieuse. La chanteuse britannique s'est emparée de son compte Instagram pour faire passer un message de tolérance. Un producteur de musique lui aurait fait remarquer que ses poses sexy sur Instagram ne correspondaient pas avec son âge, elle qui s'apprête à fêter ses 30 ans.

"Récemment, un producteur de musique masculin m'a dit que j'étais trop vieille et que ma marque 'portait à confusion'. Parce que... je suis une auteure de chansons et que je poste des photos sexys sur Instagram. Ce n'est pas ce que les auteures de chansons sont censées faire, particulièrement celles qui ont mon âge. J'ai 29 ans. J'en ai marre qu'on me range dans une case. Je fais mes propres règles", écrit Bebe Rexha sous une photo où elle pose en sous-vêtements.

"Je suis fatiguée que les femmes soient étiquetées comme 'des vieilles sorcières' quand elles prennent de l'âge. En revanche, les hommes sont toujours perçus comme 'sexy' avec l'âge", poursuit-elle, en faisant référence à l'effet George Clooney. Bien dans sa peau et à l'aise avec son âge, Bebe Rexha ne compte pas se faire rabaisser une fois de plus : "Bref, je vais avoir 30 ans le 30 août prochain et vous savez quoi, je n'ai pas peur. Je ne vais pas mentir sur mon âge ou chanter des titres qui vont mieux se vendre parce qu'ils font 'plus jeunes'. Je vais célébrer mon âge parce que vous savez, je suis plus sage, plus forte et croyez-moi, mieux aimée que 10 ans auparavant."

Un message fort et féministe, salué par plus d'un million de personnes. Dans les commentaires, plusieurs personnalités ont adressé leur soutien à Bebe Rexha. "Traîne-les dans la boue. Unies dans nos 29 ans", a écrit Taylor Swift. "Mon auteure sexy ! Tu es superbe et de plus en plus sexy avec l'âge. Ton talent chante pour lui-même. Continue de faire tes propres règles", a indiqué Rita Ora. "Amen", a simplement adressé Neyo.