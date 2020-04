Becki Newton (Ugly Betty) confirme la naissance de son troisième enfant !

Que devient Becki Newton depuis la fin d'Ugly Betty ?

Avant même de donner la réplique à America Ferrera, Becki Newton avait arpenté les plateaux de tournage réservés aux séries. Quelques mois avant d'incarner Amanda, elle rejoignait le cast de Charmed pendant un épisode, où elle prêtait son visage à Piper – qui avait fait semblant de mourir à la fin de la saison 6 pour vivre une vie sans démons. On la connaît également pour avoir été Karma, alias Quinn Garvey, la fiancée de Barney dans How I Met Your Mother. Mais sa carrière est loin d'être passée à la trappe puisqu'elle est actuellement à l'affiche des épisodes de Divorce. Son époux, quant à lui, est également un visage connu des sériephiles. Il a entre autres essayé de voler Pam à Jim, dans The Office, en 2013...