Bella Thorne fiancée à Benjamin Mascolo : elle montre la superbe bague qu'il lui a offerte

Bella et Benjamin ont officialisé leur relation en juin 2019. Le jeune couple a résisté à un éloignement de plusieurs mois, causé par la pandémie de Covid-19 et le confinement instauré dans plusieurs pays, dont l'Italie et les États-Unis. Les futurs mariés avaient notamment célébré le premier anniversaire de leur histoire d'amour sur FaceTime. "J'aimerais être à nouveau dans les bras de ma rock star italienne", ajoutait-elle sur Instagram.

Bella Thorne a dernièrement fait parler d'elle grâce à ses nouvelles aventures créatives ! La jolie rousse a réalisé un film pornographique récompensé aux Pornhub Awards. Elle s'est ensuite inscrite sur OnlyFans, plateforme de partage de contenus exclusifs à abonnement payant. Bella a empoché la somme d'un million de dollars en l'espace d'une journée, lors de son inscription.