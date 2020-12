Belle et Sébastien : Qu'est devenu Mehdi El Glaoui, l'adorable petit Sébastien ?

Visage poupon et angélique de la série Belle et Sébastien dans les années 1960, Mehdi El Glaoui avait fait une nouvelle apparition au cinéma dans le film du même nom sorti en 2013 avec Félix Bossuet. Interprétant le rôle d'un chasseur prénommé André, c'est d'ailleurs la dernière fois que les fans ont pu l'apercevoir dans une oeuvre cinématographique.

Loin des projecteurs, l'acteur âgé de 64 ans vit désormais une retraite paisible avec sa femme, l'actrice Virginie Stevenoot, sur la Côte basque et au Moulin bleu, dans l'Essonne.

Interviewée par Paris Match en 2013, Virginie avait expliqué les circonstances de leur rencontre... très spéciale dans un théâtre parisien. Après avoir aperçu l'acteur pendant une répétition, la jeune femme avait littéralement craqué sur celui-ci mais pensait avoir pris un pitoyable râteau.

"Quand je l'ai vu, je me suis dit "Il est pour moi". Je suis alors allé lui parler, et j'ai cru que je me prenais un râteau. Heureusement, mon habilleuse a su arranger l'affaire..." avait-elle révélé. Née dans les années 70, la jeune femme n'avait par ailleurs pas connu Mehdi sous les traits de Sébastien (star de la série Belle et Sébastien réalisée par sa mère Cécile Aubry décédée en 2010) : "Belle et Sébastien ne représentait pas grand chose pour moi, s'amuse aujourd'hui Virginie. Je suis née en 1971, ce n'est pas ma génération..."

Célèbre dès son plus jeune âge, Mehdi El Glaoui avait commencé sa carrière à cinq ans dans la série télévisée Poly (également réalisée par sa mère) avant de se faire remarquer dans la série Belle et Sébastien. Il enchaînera ensuite les rôles jusqu'à la série Le Jeune Fabre dans les années 1970. Medhi s'est ensuite essayé au cinéma en apparaissant dans les films Catherine et compagnie (1975), Le Cousin (1997) mais aussi dans la série Cap des Pins sur France 2 dans les années 2000. En 2008, il a joué au théâtre dans la pièce Un point c'est tout ! mise en scène par Laurent Baffie. L'acteur a également réalisé trois films : Première classe (1984), Nuit bleue (1989) et Mao est mort (2008).Il avait d'ailleurs obtenu le César du meilleur court-métrage de fiction pour son film Première classe en 1985.