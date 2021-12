Ben Affleck ingrat avec son ex Jennifer Garner ? J.Lo répond sans détour

L'histoire d'amour entre Ben Affleck et Jennifer Lopez a connu, ces dernières années, de nombreux rebondissements. Après avoir vécu une première idylle dans les années 1990, les deux stars américaines ont récemment octroyé une nouvelle chance à leur amour. Une nouvelle qui a beaucoup surpris leurs fans, qui se sont montrés ravis sur la Toile, mais qui s'accompagne, ce samedi 18 décembre 2021, d'une légère controverse. Interrogée par le magazine américain People, l'interprète de On My Way s'est confiée sur son récent problème de coeur. Une querelle de couple qui concerne l'ex-compagne de son compagnon, Jennifer Garner.

Dernièrement à Hollywood, plusieurs rumeurs racontaient que Ben Affleck avait un comportement très ingrat envers son ancienne épouse, Jennifer Garner. Un sujet qu'il a ensuite abordé dans l'émission Jimmy Kimmel Live ! en balayant ces dites suppositions. Face à l'animateur, ce dernier a déclaré à Jimmy Kimmel qu'il essayait, dans sa précédente conversation avec Howard Stern, d'indiquer qu'il respectait beaucoup son ex, et d'indiquer par la suite qu'ils mettent toujours les besoins de leurs enfants "en premier". Un propos qui aurait été déformé puisqu'il a ensuite annoncé avoir présenté dans la presse américaine comme "le pire, le plus insensible et le plus stupide homme". Une aberration à ses yeux sur laquelle Jennifer Lopez s'est exprimée auprès du média.

Durant son entretien avec le média, Jennifer Lopez s'est montrée offusquée par les commentaires qu'a reçu Ben Affleck suite à son interview avec Howard Stern, mentionnant que les propos déclarés étaient totalement hors de propos. "Cette histoire n'est tout simplement pas vraie", a-t-elle déclaré, avant d'ajouter : "Ce n'est pas ce que je ressens." Et de conclure, au sujet de son couple actuel : "Je ne pourrais pas avoir plus de respect pour Ben en tant que père, co-parent et tant qu'individu."