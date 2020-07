Ben Aldridge : Le beau gosse de Fleabag fait son coming out

Alors que le Pride Month, appellation donnée au mois des fiertés un peu partout dans le monde chaque année en juin, a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus, cela n'a pas empêché certaines personnalités d'en profiter pour s'exprimer sur la Toile et, notamment de faire un coming out. L'acteur Ben Aldridge a ainsi fait part de son homosexualité sur Instagram.

Le 27 juin 2020, postant une photo d'archives en noir et blanc, illustrant la lutte des droits des personnes LGBT, l'acteur a écrit en légende pour ses 122 000 abonnés : "Le chemin jusqu'à la fierté a été long pour moi. J'aime la communauté LGBTQ+ et je suis incroyablement fier et reconnaissant d'en faire partie. Il y a eu tant de victoires. Il y a tant encore pour quoi se battre."

Encore peu connu du grand public, Benjamin Charles Aldridge de son nom complet, est né le 12 novembre 1985 à Exeter, au Royaume-Uni. Le jeune homme, diplômé de la London Academy of Music and Dramatic Art, a notamment joué dans les séries Our Girl, Reign et Fleabag (il a joué l'amant de l'actrice principale, productrice et créatrice du show, Phoebe Waller-Bridge, pendant six épisodes). Depuis 2019, c'est dans la série Pennyworth qu'on le retrouve dans le rôle de Thomas Wayne.

Dans Fleabag, Ben Aldridge n'était pas le seul acteur homosexuel puisque le comédien Andrew Scott, qui incarnait un prête dont tombait amoureuse l'actrice principale, est lui aussi gay. Mais il avait cependant fait son coming out il y a des années.