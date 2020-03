Ben l'Oncle Soul, "accro à une meuf", dévoile être devenu papa

Ben l'Oncle Soul, qui avait explosé en France grâce au tube Soulman sorti en 2009, se rappelle à notre bon souvenir avec un nouveau disque intitulé Addicted to You. En pleine promotion, il s'est notamment confié au magazine Public et a fait quelques confidences.

Questionné sur le titre de son disque, qui parle donc d'addiction, Ben l'Oncle Soul a admis que bien loin des drogues ou de l'alcool, c'est... à l'amour qu'il était accro. "Je reviens après une absence et c'est une manière de dire : je suis accro à ça, à la musique, à la rencontre avec les gens, à faire des spectacles. Mais bon, je vais pas mentir, le sujet de la chanson en fait... c'est accro à une meuf ! Ma compagne, mais je dirai pas son nom", a confié le chanteur de 35 ans. Et l'artiste d'en dire un peu plus sur celle qui fait battre son coeur. "Ça fait deux ans qu'on est ensemble... Le titre a une saveur particulière, il a accompagné toute notre histoire. Depuis, on a eu un enfant, qui a 9 mois maintenant, et je l'ai demandée en mariage", a-t-il ajouté !

Ben l'Oncle Soul cumule donc les bonnes nouvelles et écrit une nouvelle page de sa vie personnelle et professionnelle. Sur un petit nuage, celui dont le vrai nom est Benjamin Duterde, a ajouté que sa chérie était déjà maman d'un autre "loulou" issu d'une précédente relation. Père et beau-père, l'artiste qui a collaboré ces dernières années au projet We Love Disney semble à l'aise avec cette situation. "On vit tous ensemble. Elle m'inspire et m'apporte beaucoup de bien-être. Lui aussi. Grâce à cet enfant, j'ai beaucoup grandi. J'accepte qu'il vienne me perturber pendant mon travail. La création, ce n'est plus un moment où je suis seul dans ma bulle", jure-t-il.

