Bénabar : Son concert avec Wejdene annulé en dernière minutes, trop peu de billets vendus...

Il se faisait une joie de retrouver le public, le 9 juillet prochain, lors du festival des Brumes, organisé à Sainte-Sigolène dans la Haute-Loire. Malheureusement, le nom de Bénabar n'a pas été assez vendeur et les organisateurs ont carrément décidé d'annuler cette soirée, comme ils l'ont annoncé dans un communiqué officiel partagé le vendredi 24 juin 2022.

Le niveau de remplissage des concerts de la soirée avec Bénabar en tête d'affiche nous oblige à prendre la décision douloureuse et raisonnable de ne pas maintenir cette soirée

"C'est avec beaucoup de déception et une immense tristesse que nous sommes contraints de vous annoncer l'annulation de la deuxième soirée du festival Les Brumes en jeune Loire qui devait se dérouler le samedi 9 juillet prochain au complexe sportif de Sainte-Sigolène, peut-on lire. Le niveau de remplissage des concerts de la soirée avec Bénabar en tête d'affiche, à trois semaines du lancement de l'événement, nous oblige à prendre la décision douloureuse et raisonnable de ne pas maintenir cette soirée, afin de ne pas faire face à des problèmes de gestion très importants et ainsi compromettre définitivement l'avenir des Brumes."

Ce soir-là, le public du festival des Brumes aurait dû applaudir Bénabar et Wejdene en première partie. Un mélange des genres assez surprenant qui n'a séduit que peu de gens : au total, une centaine de tickets seulement a été vendue. Fort heureusement, les billets achetés sont désormais remboursables et la soirée précédente, du 8 juillet 2022, mettant en scène Christophe Mae, a été maintenue.

"La situation économique inflationniste et le contexte international anxiogène contraignent considérablement la reprise d'activité du spectacle vivant et plus particulièrement des festivals estivaux qui font face, pour la plupart, à un net recul de leurs réservations" ajoute-t-on dans le communiqué. Alors qu'il vient de terminer La tournée des Indociles, Bénabar aura toutefois l'occasion de remonter sur scène cet été. Le compagnon de Stéphanie devrait effectivement se rendre au festival des Horizons de Saint-Avertin, à l'Evian Scènes Festival ainsi qu'à la Foire en Scène de Châlon. Il a également fait une apparition très remarquée, il y a quelques semaines, dans l'émission La boîte à secrets...