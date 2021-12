Benedict Cumberbatch : Mort de sa soeur Tracy, il raconte son "horrible" disparition

C'est une terrible période pour le comédien, qui devrait avoir le coeur à la fête. A l'affiche de Spider-Man: No way home en tant que Docteur Strange - avec Tom Holland et Zendaya, sorti en France le mercredi 15 décembre 2021 -, Benedict Cumberbatch a du mal à se concentrer sur la promotion du film, ou sur le moindre sentiment de joie. Et pour cause, il vient de perdre sa grande soeur de 62 ans, Tracy Peacock. Cette mort, "horrible", est due à un cancer terrible, comme l'acteur l'a longuement expliqué dans un communiqué officiel partagé par le DailyMail.

Elle avait vraiment un don

Tracy Peacock, une artiste plus connue sous le surnom Tracks, s'est battue pendant sept ans contre la maladie sans toutefois rendre sa lutte publique. "Elle n'avait rien à voir avec le reste du monde, a rappelé Benedict Cumberbatch. Elle était très nettement différente. Elle était brillante et a effectué beaucoup de travaux de restauration d'oeuvre d'arts, sur des toiles, des cadres, de la charpenterie. Mais elle avait aussi ses propres projets et créait des cartes pour les fêtes, de Noël par exemple. Elle avait vraiment un don."

Tracy Peacock est le fruit des amours de Wanda Ventham et de James Tabernacle. Quand sa maman a eu Benedict Cumberbatch avec Timothy Carlton, elle a décidé, adolescente, de rester vivre avec cette partie de la famille. Elle a donc grandi avec le comédien britannique et a souvent veillé sur lui quand il était bébé... de manière plus ou moins attentive. Lui se souvient, notamment, d'une fois où elle l'avait oublié à l'extérieur, sur un rooftop, en pleine saison hivernale. "Je veux dire, c'était marrant, raconte l'époux de Sophie Hunter, papa de trois enfants. Elle était dans la cuisine avec ses amis et, tout à coup, elle a vu que de la neige commençait à tomber à travers la fenêtre." A elle, désormais, de faire tomber les flocons depuis tout là-haut...