Benjamin Bourgois (Un si grand soleil ) marié à une actrice de la série : le couple a 2 enfants

Evénement dans Un si grand soleil. Après un an et demi d'absence, Hélène Degy (39 ans) a fait son retour dans le peau de de Gaëlle Lestrac. Pour l'occasion, son partenaire de jeu Benjamin Bourgois a accordé une interview à Télé Poche (édition du 4 avril). L'occasion d'évoquer sa femme... qui est aussi actrice dans la série de France 2.

Depuis 2018, Benjamin Bourgois incarne Alex, l'ex-petit ami de Gaëlle. L'acteur s'est donc fait une joie de retrouver Hélène Degy pour de nouveau lui donner la réplique. D'autant plus que dans la vie, tous deux sont amis. On imagine donc qu'il a appris sa grossesse avant qu'elle ne revienne sur le plateau. L'épouse de Simon Larvaron attend en effet son premier enfant. Lors du tournage, tout le monde était donc aux petits soins : "Tout le monde était prévenant avec elle. C'était un tournage fatiguant, lourd en terme d'heures et extrême dans les émotions. Elle a été géniale, elle a joué avec beaucoup de sensibilité."

Lors d'un entretien pour le même magazine, Hélène Degy n'a pas caché qu'elle avait longtemps hésité à se lancer dans l'aventure de la maternité. Notamment parce qu'elle craignait de ne pas réussir à allier vie de famille et travail. Des craintes que Benjamin Bourgois comprend parfaitement puisque son épouse et lui se sont également posés beaucoup de questions. Et son épouse n'est autre que... Sophie Staub, qui joue Julie Deville depuis l'an dernier dans Un si grand soleil. "Ce métier n'est pas toujours facile pour les femmes. Décider d'avoir un enfant, ce n'est pas anodin. On se pose forcément beaucoup de questions. Ca a été le cas avec Sophie, mon épouse qui joue Julie. Mais il ne faut pas se poser trop de questions, il faut y aller pour ne rien regretter. Le tout est 'être hyper organisé. Je suis le roi pour ça", a-t-il confié.

Coup de foudre au Cours Florent

Benjamin Bourgois et Sophie Staub sont en effet les heureux parents d'un petit garçon de 5 ans et d'une petite fille de 2 ans, dont on ignore les prénoms. A l'occasion d'une interview donnée à Télé Star accordée en avril 2021, le charmant brun avait expliqué qu'ils ont pu compter sur l'aide de la maman et du papa de l'actrice pour leur donner un petit coup de main lors des tournages.

Cela fait quinze ans que Sophie Staub et lui s'aiment. C'est au Cours Florent que leurs chemins se sont croisés. Benjamin Bourgois était son professeur et en la voyant, il a eu un véritable coup de coeur : "Quand je l'ai vue arriver, ça s'est passé comme dans la série, j'ai buggé. Elle était déjà très jolie. J'avais des étoiles dans les yeux. Comme j'étais son professeur, c'était un peu compliqué au départ. Mais pas très longtemps, heureusement." Du côté de la jeune femme, c'était également une évidence. Elle l'a notamment trouvé "beau, rigolo". "C'est un partenaire aussi généreux dans la vie que dans le jeu. Il me porte et me soutient", avait-elle notamment déclaré.