Benjamin Castaldi a subi une intervention médicale : le chroniqueur "un peu bousculé"

Ce lundi 5 octobre 2020, Cyril Hanouna sera aux commandes d'un nouveau numéro de Touche pas à mon poste (C8), entouré de ses chroniqueurs. Si Isabelle Morini-Bosc ou Jean-Michel Maire devraient être autour de la table des chroniqueurs, ce ne sera pas le cas de Benjamin Castaldi. L'époux d'Aurore Aleman vient en effet d'annoncer qu'il serait absent et il a expliqué pourquoi.

C'est malheureusement à cause d'un souci de santé que Benjamin Castaldi a été contraint de s'absenter aujourd'hui. "Les amis, je me réjouissais de vous retrouver ce soir dans Touche pas à mon poste, mais j'ai suivi une petite intervention médicale qui m'a un peu bousculé... À demain et profitez de notre Cyril Hanouna national. Je vous embrasse", a écrit le présentateur et chroniqueur de 50 ans pour annoncer la mauvaise nouvelle. Il a également tenu à remercier le personnel médical : "Merci aux médecins et aux infirmières", a-t-il écrit.

Pour l'heure, Benjamin Castaldi n'en a pas dit plus sur l'opération qu'il a subie. Espérons qu'il sera bel et bien remis sur pied demain pour retrouver l'équipe de Touche pas à mon poste. En attendant, nul doute qu'il peut compter sur le soutien de ses proches, parmi lesquels ses fils Julien, Simon (24 et 20 ans, nés de son ancienne union avec Valérie Sapienza) et Enzo (16 ans, nés de son ancien mariage avec Flavie Flament). Gabriel, son petit dernier qu'il a eu avec Aurore Aleman, a également à coup sûr redonné le moral à ce papa gaga.