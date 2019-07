Benjamin Castaldi accidenté en Corse: sa famille a craint un traumatisme crânien

L'année 2019 n'est pas de tout repos pour Benjamin Castaldi (49 ans) côté santé.

Le 20 juillet 2019, alors qu'il passait jusqu'ici de très bonnes vacances d'été en famille en Corse, le chroniqueur de Touche pas à mon poste (C8) a fait en fin de journée un tour aux urgences. Benjamin Castaldi révélait le lendemain sur son compte Twitter qu'il venait de lui arriver un pépin après avoir plongé depuis le ponton de son hôtel. "Un grand merci aux équipes des urgences de Porto-Vecchio, qui malgré des conditions de travail difficiles m'ont pris en charge hier soir avec gentillesse, professionnalisme et bienveillance après un plongeon maladroit ! Et dédicaces aux équipes de l'hôtel Moby Dick qui ont été top", avait-il écrit sans en dire davantage.

Selon nos confrères d'Ici Paris, Benjamin Castaldi a vraiment été inconscient puisque, d'après des clients de l'hôtel, il aurait plongé sans connaître la profondeur de l'eau à cet endroit et sa tête aurait brutalement heurté le sable... Un choc qui l'aurait quelque peu blessé au front et évidemment, sonné. "Il y a un ponton qui mène jusqu'à la mer. On vient s'y asseoir parfois le soir. J'ai vu monsieur Castaldi s'élancer et j'ai compris qu'il allait plonger. J'ai failli crier parce que tout le monde sait ici qu'il y a très peu d'eau à cet endroit. Mais je ne l'ai pas fait parce que je croyais qu'il blaguait. Je n'ai pas cru un seul instant qu'il allait vraiment le faire. C'est incompréhensible...", a commenté un client de l'établissement. Les secours sont rapidement intervenus et des examens ont été effectués dans la foulée, la famille du chroniqueur ayant redouté un "traumatisme crânien".

Pour rappel, Benjamin Castaldi avait été hospitalisé en urgence en décembre dernier à la suite de son accident de moto et avait subi une grosse opération. "J'ai une double fracture du talon ouverte. C'est une fracture du plateau tibial et de l'orteil", confiait-il alors depuis son lit d'hôpital, en précisant qu'il allait subir une opération qui dure quatre, cinq heures. Une fois passé sur le billard, il avait rassuré ses fans, trois jours plus tard, en expliquant que tout s'était bien passé. Et d'ajouter : "Le bilan : j'ai la jambe dans le plâtre, il y a des vis et des plaques. C'est de la mécanique comme dirait l'autre. C'est un peu long à se réparer, mais ça va se réparer. J'espère vous retrouver très vite et je vous embrasse tous très fort."

En juin dernier, dans Touche pas à mon poste, il révélait face à un Cyril Hanouna inquiet qu'une de ses plaques eût bougé et qu'il allait devoir être réopéré prochainement...

C'est la série noire !