Benjamin Castaldi en larmes dans Vivement dimanche : l'animateur bouleversé par des images

Pour le nouveau numéro de Vivement dimanche diffusé ce 14 novembre 2021 sur France 2, Yves Montand était à l'honneur ! Et pour rendre hommage à l'acteur et chanteur décédé il y a déjà 30 ans, Benjamin Castaldi a été invité sur le plateau de Michel Drucker. Et pour cause, l'animateur a côtoyé durant une bonne partie de sa jeunesse le monstre sacré du cinéma grâce à sa longue relation avec sa grand-mère Simone Signoret. Benjamin Castaldi a d'ailleurs sorti il y a quelques mois un livre sur leur belle idylle, intitulé Je vous ai tant aimés...: Montand et Signoret, un couple dans l'Histoire.

S'il connaît déjà tout sur ce duo mythique, Benjamin Castaldi a été surpris de découvrir des images d'archives toutes particulières. En effet, Michel Drucker et ses équipes ont mis la main sur des vidéos tournées par leurs soins en 1994 dans "La Roulotte", l'appartement parisien de Simone Signoret et Yves Montand dans lequel ils ont vécu ensemble pendant 40 ans. Un lieu qu'a forcément bien connu le papa de Simon Castaldi, lequel a aussitôt été replongé dans ses souvenirs. Des images de leur maison en Normandie ont également été dévoilées, lesquelles ont été captées dix ans après la disparition de la grand-mère de Benjamin Castaldi. "Et tout était resté : son gilet, ses lunettes, sa fameuse machine à écrire...", a commenté Michel Drucker, faisant pleurer son invité bouleversé.

"C'est beau hein", a-t-il tout de même réussi à articuler en essuyant ses larmes à l'aide d'un mouchoir. Et d'ajouter avec une certaine nostalgie : "Je ne sais pas comment vous avez eu ces images mais ce qui est fou c'est que la maison n'a pas bougé. Quelque part, elle est toujours là, c'est bien."