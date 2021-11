"Il y avait du sang partout !" : Simon Castaldi emmené d'urgence à l'hôpital après un grave accident

Aïe ! Simon Castaldi a été confronté à une sacrée mésaventure ce mardi 2 novembre 2021. En story Instagram en cours de journée, le fils de Benjamin Castaldi a inquiété sa communauté de près de 300 000 personnes en partageant une photo de lui depuis une ambulance. Le jeune homme indiquait alors qu'il était emmené aux urgences. Un peu plus tard, il a dévoilé sa main gauche soutenue par un bandage, preuve qu'il s'était alors blessé.

Finalement de retour chez lui, où il vit avec sa chérie Adixia, Simon Castaldi a pris la parole pour expliquer les raisons de son passage à l'hôpital. "Les gars, je suis toujours en vie !", a-t-il d'abord rassuré le sourire aux lèvres. Et d'expliquer qu'il a été victime d'un violent et sanglant accident : "On a reçu des colis comme tous les matins, dont un en forme cylindrique avec des attaches un peu compliquées. Donc je prends un couteau de cuisine bien aiguisé, et je me rentre le couteau, je me le plante même, entre le pouce et l'index ! Dans la seconde, je vois mon sang gicler !"

Encore un peu choquée par la scène, Adixia intervient pour confier n'avoir pas tout de suite compris que son petit ami s'était blessé. "J'ai cru que c'était un truc pour Halloween moi, il y avait du sang partout ! Et toi tu n'as pas réagi !", a-t-elle déclaré. Lorsqu'il a en revanche compris que la situation était grave, Simon Castaldi n'a pas perdu de temps pour agir en conséquence. "Je vois que ça saigne mais je ne me rends pas compte que ça part en geyser, c'était un film d'horreur. Je pars en angoisse totale, je cours voir mon voisin pour demander de l'aide, il m'a directement pris en charge, il m'a fourni les premiers soins ce qui était important, et il a appelé les pompiers d'Aix. Ils ont été très rapides, très gentils. ils m'ont détendus parce que j'étais blanc, blanc, blanc. J'ai eu une baisse de tension. Mais plus de peur que de mal !", a-t-il raconté. Une histoire qui finit bien donc et dans laquelle Simon a pu échapper à des points de suture.