Vivement dimanche : Benjamin Castaldi replonge dans ses souvenirs, Yves Montand à l'honneur

Les fans du canapé rouge de Michel Drucker vont être frustrés dimanche 14 novembre 2021. A cause d'un match de rugby, seule l'émission Vivement dimanche prochain sera diffusée à partir de 16h05 sur France 2. Mais le thème lui, risque de faire des heureux puisqu'il s'agira d'une spéciale Yves Montand. Michel Drucker a donc reçu Benjamin Castaldi pour mettre à l'honneur le chanteur et acteur décédé en 1991.

Pour ceux qui l'ignore, si cela est possible, Benjamin Castaldi est le petit-fils de la grande Simone Signoret dont le compagnon a été Yves Montand. Sa mère, Catherine Allégret, a d'ailleurs été adoptée par la star. Autant dire que sa présence auprès de Michel Drucker est légitime pour rendre hommage au monstre sacré. Ensemble, ils se remémoreront des souvenirs.

Benjamin Castaldi a déjà évoqué son prestigieux aïeul et a d'ailleurs sorti en 2021 le livre Je vous ai tant aimés...: Montand et Signoret, un couple dans l'Histoire (en 2010, il avait aussi publié Dans les yeux de Simone et en 2004, Maintenant, il faudra tout se dire). Ainsi Benjamin Castaldi pourra s'épancher, lui qui tient temps à entretenir la mémoire d'Yves Montand.

Il n'avait d'ailleurs pas caché récemment ne pas avoir apprécié la sortie d'un livre à charge contre la star défunte. C'était le mardi 9 novembre sur le plateau de Touche pas à mon poste. Emmanuel Bonini était invité sur le plateau de TPMP (C8) afin d'évoquer son livre Le véritable Yves Montand et entre les deux hommes le ton était vite monté. Un moment que Benjamin Castaldi n'évoquera sûrement pas, préférant se concentrer sur ses souvenirs à lui.

Rendez-vous dimanche 14 novembre 2021 sur France 2 à 16h05.