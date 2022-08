Benjamin Castaldi grand-père : 1ère rencontre avec son petit-fils Elio, une tendre photo partagée

Le 13 janvier dernier, sur le plateau de Touche pas à mon poste sur C8, c'est un Benjamin Castaldi visiblement enthousiaste qui avait dévoilé ce scoop : "Je vais être papy", avait-il soufflé face à Cyril Hanouna. Plus de six mois après, c'est finalement chose faite. Son fils aîné Julien Castaldi et sa compagne Kiara ont donné naissance à un petit Elio le 15 juillet dernier. "Our star is born 15/07/2022", ont-ils écrit en légende d'une vidéo qui retrace les moments forts de la grossesse de la jeune femme. Ce petit bout de chou vient agrandir la fratrie des Castaldi déjà bien complète !

Pour le jeune papa de 25 ans, la naissance d'Elio est une bénédiction même s'il ne s'attendait pas à ce que cela arrive de sitôt : "C'est un événement qui est arrivé un peu plus vite que prévu mais c'est une super bonne nouvelle, j'en suis ravi. Ça va super bien se passer, je pense que je suis prêt. Enfin, on dit ça mais je pense que c'est différent de le dire et de le vivre. (...) Je voulais être papa jeune, ça allait parfaitement avec ce que je voulais comme vie. Ca a néanmoins été un bébé surprise dans le sens où on voulait se marier d'abord et faire le bébé l'année prochaine, c'est donc arrivé un peu plus tôt", a confié Julien Castaldi dans une interview accordée à Purepeople en mai dernier.