Benjamin Mendy accusé de viol par 4 femmes : pourquoi change-t-il de prison ?

Mais où s'arrêtera donc la descente aux enfers de Benjamin Mendy ? L'ancien footballeur avait tout pour lui, l'arrière gauche de Manchester City, l'une des meilleures équipes au monde, et champion du monde en 2018 avec les Bleus de Didier Deschamps, le footballeur de 27 ans menait la vie de rêve. Sauf que tout s'est écroulé un beau jour d'août 2021. Depuis plusieurs mois maintenant, l'ancien coéquipier de Kylian Mbappé du côté de Monaco est enfermé dans une prison du côté de Liverpool. Accusé de sept viols sur quatre femmes et d'une agression sexuelle sur une cinquième, le joueur vient de connaître une nouvelle déconvenue.

Comme nous l'apprend le média britannique The Sun aujourd'hui, Benjamin Mendy a été transféré juste avant Noël dans une nouvelle prison, située du côté de Manchester et le standing n'est pas du tout le même. La prison où il se trouvait à Liverpool ne pouvait plus assurer sa sécurité et les autorités ont donc décidé de l'incarcérer à Strangeways, une prison de catégorie A, alors que la précédente est de catégorie B. Prison de haute sécurité, Strangeways est considérée par les journalistes anglais comme l'une des plus violentes du pays.

"L'administration pénitentiaire a la responsabilité de gérer les détenus de la manière la plus sûre possible", a indiqué une source connaissant bien Strangeways. Selon The Sun, la sécurité de Benjamin Mendy, ainsi que de son coaccusé Louis Saha Matturie, serait au coeur de ce changement. "Mendy et Matturie ont été déplacés car leur affaire est très populaire. Ça peut mener à des problèmes de sécurité pour eux et on a pensé qu'une prison de catégorie A était mieux équipée pour ce genre de problèmes", a indiqué la même source.

Désormais dans l'attente de son jugement, prévu initialement le 24 janvier avant d'être reporté à fin juin, Benjamin Mendy passer en audience ce vendredi et devra dire s'il plaide coupable ou non pour les chefs d'accusations auxquels il fait face.