Benjamin Samat et Maddy Burciaga, bientôt le mariage : la déclaration qui ne trompe pas

Cela va bientôt faire dix mois que Benjamin Samat est en couple avec Maddy Burciaga. Et on peut dire que les deux candidats des Marseillais (W9) filent le parfait amour. Entre leurs publications Instagram de rêve et leurs belles déclarations, on a l'impression qu'ils ne se disputent jamais. Leur relation est en tout cas plus que sérieuse comme le beau brun de 29 ans l'a confié à l'occasion d'une session de questions/réponses, le 7 juillet 2021.

Ses fans ne l'ont sans doute jamais vu aussi heureux. Benjamin Samat nage dans le bonheur depuis septembre dernier. Et pour lui, cela a été une évidence. "On s'est rencontré le 15 septembre, je suis tombé amoureux le jour même. On ne s'est pas lâché pendant dix jours puis on s'est mis ensemble le 25 septembre. J'étais déjà amoureux d'elle. Coup de foudre", a-t-il écrit. Et de préciser que c'est lui qui a dit "je t'aime" à Maddy Burciaga en premier.

Sa famille l'a également tout de suite adoptée. Tous les voyants sont donc au vert pour que Benjamin Samat et la belle blonde de 27 ans passent à l'étape supérieure prochainement. Un internaute lui a demandé s'ils évoquaient déjà les sujets mariage et bébé. "Oui, on en parle régulièrement mais on prend le temps encore un peu. C'est avec elle que je veux finir ma vie donc forcément tout ça va arriver", a-t-il écrit. Et de préciser : "D'abord le mariage, ensuite l'enfant. Vu que nous vivons à Dubaï, nous vivons avec les règles du pays. Il faut d'abord être marié avant d'avoir un enfant."

Tous deux se sont en effet installés à Dubaï. Et ils sont très proches de Stéphanie Durant et Théo, ainsi que de Jessica Thivenin et Thibault Garcia. Deux couples qui sont mariés et qui s'apprêtent prochainement à accueillir leur premier et second enfant. Des événements qui devraient encore plus donner envie à Benjamin et Maddy d'agrandir leur famille.