Bernard Campan en couple avec Anne et père de deux filles : douces confidences et rares photos

Sur scène comme au cinéma, il fait tantôt rire, tantôt pleurer. En revanche, dès qu'il est en famille, Bernard Campan ne laisse plus rien s'échapper. Son bonheur, à domicile, on ne peut le nier. Mais on ne peut que le deviner. Extrêmement discret, le comédien n'évoque jamais sa vie privée... sauf en de très rares occasions. Marié à Anne depuis plus de vingt-cinq ans, il est l'heureux papa de deux filles nommées Loan et Nina. C'est à peu près tout ce qu'on sait d'elles, d'ailleurs, puisque même leur âge est inconnu. On les a aperçues, pourtant, à deux reprises.

En 2015, Bernard Campan s'était offert une petite virée en salle de concerts avec son clan. Il s'était rendu, avec femme et enfants, à la première de la comédie musicale Oliver Twist, la Musicale à la salle Gaveau. L'année suivante, c'est au cinéma, au Grand Rex de Paris, qu'il avait accepté de prendre la pose avec Anne, Loan et Nina, à l'occasion de l'avant-première du film Les Minions. Puis plus rien... et ce n'est pas la fermeture des lieux de culture, due à la pandémie de Covid-19, qui arrange l'affaire !

Papa d'une enfant surdouée

Bernard et Anne Campan vivent loin du tumulte parisien. À l'occasion de la sortie du téléfilm Presque comme les autres, réalisé par Renaud Bertrand en 2015 et inspiré de l'histoire personnelle de Francis Perrin et de son épouse - parents d'un fils atteint d'autisme -, l'humoriste star des Inconnus avait avoué qu'il partageait un point commun avec son personnage : celui d'éduquer un enfant "différent. "Ma femme et moi avons un enfant dit à 'haut potentiel' ou 'précoce', expliquait-il au Journal du Dimanche. Avant, on disait un 'surdoué'. Il est, lui aussi, un peu marginal, il peine à s'intégrer, à communiquer et à partager son monde intérieur".

Il était prévenant et attentionné

L'histoire ne nous dit pas si cette petite personne aux capacités exceptionnelles est Loan ou Nina. Mais une chose est sûre : la fillette a grandi entourée d'amour. Bernard et Anne Campan forment un couple solide depuis plus d'un quart de siècle. "À l'époque de notre rencontre, la sensibilité de Bernard était moins assumée, se souvenait l'épouse de l'acteur. Il était prévenant et attentionné, mais, surtout, il n'a jamais joué sur le registre du mâle." Un mâle pour un bien...