Bernard Campan et sa fille Nina dans Comme des reines : Un tournage pas si facile...

Les nostalgiques des Inconnus auront sûrement plaisir de retrouver Bernard Campan ce soir sur France 2 en prime time dans Comme des reines. Un téléfilm dramatique signé Marion Vernoux, où l'acteur joue un père prêt à tout pour sortir sa fille de la prostitution. Une configuration pour le moins étonnante car c'est avec sa propre fille que le comédien partage l'écran pour une expérience plus vraie que nature. Même si la complicité du père et de la fille n'a pas vraiment été un avantage lors du tournage, comme l'a expliqué Bernard Campan à nos confrères de Télé 7 jours ce 13 juin.

"J'avoue que j'avais beaucoup d'appréhension. Il y a cette séquence où je lui rends visite dans une chambre d'hôtel, son lieu de 'travail'. La scène s'annonçait épouvantable à jouer, mais elle a été simple, pudique, mais d'une grande intensité" s'est souvenu le comédien. C'est pourtant lui qui a défendu que sa fille avait les qualités nécessaires pour tenir ce rôle. "C'est moi qui ai suggéré à la réalisatrice, Marion Vernoux, de prendre Nina. En découvrant le scénario, j'ai trouvé que le personnage de Louise dégageait une énergie qui me faisait penser à ma fille. Elle a quand même passé les auditions. Ce téléfilm reste un beau cadeau que la vie peut offrir à un père et sa fille." a-t-il affirmé, ne regrettant pas cette expérience hors du commun et gravée dans sa mémoire comme sa première collaboration professionnelle et familiale avec la jeune fille.

Nina n'est pas à son premier fait d'arme à la télévision. En effet, elle s'était faite remarquer en 2016 en participant à The Voice Kids. Dans la foulée, elle est devenue élève au cours Florent et à seulement 20 ans, elle a désormais décroché le prix du meilleur espoir au Festival de Luchon 2022. "J'ai trouvé surréaliste de décrocher un tel rôle et de jouer avec mon père. C'était un rêve de pouvoir un jour lui donner la réplique" déclarait-elle au sujet de ce dernier projet.