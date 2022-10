Bernard de La Villardière : Un nouveau bébé dans sa vie, le sexe et le prénom du dévoilés

Bernard de La Villardière a reçu une heureuse nouvelle récemment. Le 7 octobre 2022, le présentateur de 64 ans est devenu une nouvelle fois grand-père comme l'a dévoilé l'une de ses belles-filles sur Instagram quelques jours après sa naissance.

Monica Ainley est une femme comblée. L'épouse de Marc de la Villardière a récemment annoncé que leur famille s'était agrandie. Pour ce faire, elle a posté une photo sur laquelle on peut voir l'une des jambes de son bébé. Son bracelet de naissance est placé sur l'une de ses chevilles. Ainsi, on peut découvrir que le couple a eu un fils et c'est le prénom Arthur qui a été choisi. "Arthur, King of our hearts ! And a bit of a legend already...", peut-on lire en légende de la publication (que l'on peut traduire "Arthur, roi de nos coeur. Et déjà un peu une légende").