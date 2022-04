Bernard de La Villardière, son fils Marc bientôt papa pour la 2e fois : sa femme influenceuse dévoile son baby-bump

Quelle belle nouvelle. Jeudi 21 avril 2022, sur Instagram, Monica Ainley a eu le plaisir d'annoncer sa nouvelle grossesse ! Pour l'occasion, l'épouse de Marc de La Villardière a posté deux clichés d'elle révélant son baby-bump naissant. Elle y prend la pause, souriante et radieuse devant une boulangerie pour ironiser : "Another croissant in the oven!!" (Comprenez "un autre croissant dans le four").

Rapidement, les abonnés de la belle influenceuse et journaliste canadienne passionnée de mode se sont empressés de la féliciter elle et son mari, le fils du journaliste Bernard de La Villardière qu'elle a épousé en 2018. Ce dernier, plus discret, ne s'est de son côté pas exprimé sur l'heureux événement qui l'attend.