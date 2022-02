Bernard Laporte plongé dans le comas après un terrible accident : "Je suis un ressuscité"

Il y a parfois des destins hors du commun et Bernard Laporte fait partie de ses hommes qui ont tout connu et pourtant, tout cela aurait bien pu ne jamais arriver. Ancien joueur de rugby, il s'est révélé en tant qu'entraineur de haut niveau en passant par le Stade français, le RC Toulon, mais surtout l'équipe de France. À côté de cela, il a touché à la politique en étant secrétaire d'État chargé des Sports dans le gouvernement de François Fillon. Aujourd'hui président de la FFR, il est l'homme fort du rugby français.

Une carrière et une vie incroyable pour celui qui a récemment été inquiété par la justice. Invité de l'émission Chez Jordan, animée par Jordan de Luxe, Bernard Laporte a pourtant expliqué que tout cela aurait bien pu ne jamais arriver à cause d'une journée de juillet en 1985, le jour de sa "libération de l'armée". Après une soirée bien arrosée, le grand copain de Vincent Moscato prend la route direction la ville où il a grandi, Gaillac pour retrouver des amis. "On s'était dit qu'on allait se retrouver, passer deux ou trois jours ensemble et fêter ça. Malheureusement je n'y suis pas arrivé puisqu'une heure après je me suis endormi et je me suis pris un platane. J'ai été éjecté de la voiture", se souvient-il.

C'est comme s'il m'avait mis un coup de poignard

Un terrible accident pour ce proche de Christophe Dominici, qui va alors passer tout proche du pire. S'il s'estime "ressuscité" aujourd'hui, Bernard Laporte a été plongé dans le coma à la suite à cet accident de la route. Pourtant, malgré la chance de s'en être sorti, l'ancien entraîneur reçoit la pire des nouvelles pour lui à son réveil, sa carrière de rugbyman est compromise. "C'est comme s'il m'avait mis un coup de poignard", se rappelle-t-il quand le médecin lui dit cela.

À force de courage et de détermination, Bernard Laporte va malgré tout réussir à revenir pour pratiquer le sport qu'il aime. "j'ai eu une chance inouïe puisque dix mois après, j'ai pu jouer, pratiquer le sport que j'aimais", conclut-il.

Retrouvez l'interview de Bernard Laporte dans Chez Jordan sur le site de Télé Loisirs.