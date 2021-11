Bernard Lavilliers a frôlé la mort, sa femme très inquiète

À 75 ans, Bernard Lavilliers a une carrière sans égale. Après avoir dévoilé près de 23 albums, le compagnon de Sophie Chevallier - qu'il a épousé en 2003 - a traversé les générations et bercé l'enfance de nombreux Français. Une prouesse qui n'est pas sans risques puisque la santé de l'artiste se dégrade au fur et à mesure des années. Lors d'un entretien accordé au Parisien, ce samedi 20 novembre 2021, l'interprète de Les mains d'or est revenu sur sa vie actuelle.

Durant son entretien, Bernard Lavilliers s'est confié, sans langue de bois, sur différentes thématiques. Qu'il s'agisse de ses revendications politiques ou encore sur l'industrie de la musique, l'artiste français n'a pas fait défaut. Pourtant, au sujet de sa santé, le chanteur s'est un peu plus épanché sur la question, mentionnant son rapport avec la mort. Car dans son titre intitulé L'ailleurs, Bernard Lavilliers fait référence à son récent problème cardiaque durant la pandémie de la Cod-19. "C'est la dernière que j'ai écrite. J'ai eu un gros problème cardiaque pendant le Covid, en janvier dernier. Mon cardiologue m'avait averti que j'avais un problème de valve et d'aorte. Et puis, c'est arrivé." Une chanson qui fait hommage à un lourd passé donc, mais qui lui rappelle également un mauvais souvenir : "Et c'est un poème pour ma femme qui, elle, a eu peur." Soucieuse de la santé de son époux, Sophie Chevallier Lavilliers a eu une véritable frayeur suite à cette terrible mésaventure.

Une précédente performance annulée

Attendu en Suisse en juillet 2019, Bernard Lavilliers n'a pas pu chanter au célèbre festival Sion et a dû être opéré en urgence. Une triste nouvelle que sa famille avait expliquée dans un court message sur Facebook : "Suite à une intervention chirurgicale urgente, Bernard est dans l'obligation d'annuler son concert du 12 juillet au Festival de Sion sous les étoiles. Il est contraint de prendre quelques jours de repos afin de revenir sur scène au plus vite. Bernard tient à s'excuser sincèrement auprès de son public et aux organisateurs du Festival."