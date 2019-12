Bernard Le Coq et Bernard Ménez : Une pétanque dans le froid pour le Téléthon

La chanteuse Aya Nakamura, Julien Clerc et sa fille enceinte Vanille, Miss France Vaimalama Chaves, Marc Lavoine... Cette année encore, les célébrités se sont mobilisées pour le Téléthon. Plusieurs d'entre elles ont bravé le froid en participant à un tournoi de pétanque. Bernard Le Coq et Bernard Ménez ont fait parler leur adresse pour la bonne cause.

C'est au Stade Suchet, dans le 16e arrondissement de Paris, qu'a eu lieu le tournoi de pétanque au profit du Téléthon 2019. Les participants et spectateurs de la compétition s'y sont réunis ce samedi 7 décembre 2019, bravant le vent et le froid pour lever des fonds destinés à la recherche contre plusieurs maladies. L'acteur Bernard Le Coq était de la partie. Comme lui, Patrick Préjean, la comédienne Candice Berner, Jean-Louis Oliver et Véronique de Villèle avaient répondu présents à l'appel du Téléthon.

Le producteur et réalisateur Rémy Grumbach, Philippe Roullier, Pierre Brés et le boxeur Ali Oubaali avaient rejoint la compétition amicale. Tous ont contribué à la réussite de cette 33e édition du Téléthon, à l'issue de laquelle la somme de 74 569 212 euros, affichée au compteur final.

"Ce Téléthon 2019 est celui des promesses tenues, a réagi Laurence Tiennot-Herment, présidente de l'AFM-Téléthon, dans un communiqué. Je veux dire aux Français combien je suis reconnaissante de leur générosité et de leur fidélité. Sans eux, rien n'aurait été possible et, grâce à eux, tout devient possible. Ce compteur du Téléthon 2019, il est crucial, car il annonce les victoires de demain."