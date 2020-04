Bernard Le Coq marié depuis 47 ans à Martine : "Il faut beaucoup de patience"

Alors que les téléspectateurs le retrouveront le 8 avril 2020 dans le téléfilm Vivre sans eux sur France 2, l'acteur Bernard Le Coq s'est exprimé sur sa carrière dans les pages du magazine Gala. L'occasion d'évoquer une autre belle histoire que celle menée devant les caméras : son histoire de coeur avec Martine, sa femme.

Le populaire comédien de 69 ans, chouchou des Français grâce à son rôle dans la série de TF1 Une famille formidable, est un homme comblé professionnellement et personnellement. Avec Martine, sexologue de profession, c'est une affaire qui roule ! "Dans cette situation de confinement, nous avons la chance de bien nous entendre ! On est assez philosophes, on s'engueule parfois et, très vite, on s'arrête. Mais nous ne formons pas du tout un couple de convention. Sinon, ça ferait longtemps que nous serions séparés ! Or cela fait quarante-sept ans que nous sommes ensemble", a-t-il confié.

Bernard Le Coq n'a pas manqué de confirmer qu'il était possible de faire durer son couple, mais que cela demandait de faire des efforts dans les deux sens. Il livre ainsi sa vision de la vie à deux : "Heureusement qu'il y a encore des couples qui s'accordent. Ou bien qui se désaccordent progressivement, mais qui parviennent à se raccrocher. Il faut pour cela beaucoup de patience, s'aimer beaucoup, se pardonner beaucoup, s'aider, s'admirer. Tout un tas de paramètres qui font que ça tient."

Parmi les couples qui tiennent la route depuis longtemps figurent notamment celui formé par Chantal Goya et Jean-Jacques Debout ou celui formé par Frédéric François et Monique.

L'interview intégrale de Bernard Le Coq est à retrouver dans les pages de Gala, dans les kiosques le 2 avril 2020.