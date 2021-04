Bernard Montiel entouré d'Alice Dufour et Guillaume de Tonquédec pour une belle soirée théâtre

Bernard Montiel a plusieurs cordes à son arc. En plus d'être présenteur, chroniqueur dans Touche pas à mon poste (C8) et d'officier sur RFM avec son émission Une heure avec, l'animateur présente aussi Olympiascope, émission diffusée sur Olympia TV et sur myCanal. Son principe est simple, recueillir des confidences exclusives avant la diffusion d'un évènement culturel, pièce de théâtre, concert... Et ce lundi 19 avril, c'est le théâtre qui est à l'honneur.

A partir de 20h30, Olympia TV propose la diffusion de la mythique pièce 7 ans de réflexion, comédie romantique mettant en scène un duo de qualité composé d'Alice Dufour et Guillaume de Tonquédec (Fais pas ci, fais pas ça). Les deux comédiens ont joué cette pièce aux Bouffes parisiens et c'est avec plaisir qu'ils la voient proposer sur Olympia TV.

Avant la diffusion, les spectateurs pourront découvrir Alice Dufour et Guillaume de Tonquédec en compagnie de Bernard Montiel, à partir de 20h. "Deux merveilleux artistes", a commenté, à très juste titre, Bernard Montiel sur son compte Instagram. Dans l'extrait de l'interview qu'il a publié, l'animateur précise tout de suite qu'il s'agit là d'une pièce sur l'adultère. Puis Guillaume de Tonquédec dévoile l'histoire qui se cache derrière 7 ans de réflexion.

Cette oeuvre raconte l'histoire d'un couple qui est ensemble depuis sept ans, et qui, tous les étés, comme il fait très chaud à New York, s'installe dans le Connecticut avec sa famille pour se mettre au frais. Mais cette fois-ci "coup du destin ou du hasard" comme le précise Guillaume de Tonquédec à Bernard Montiel, une nouvelle voisine s'installe à l'étage du dessus. Le dilemme est alors de savoir si le père de famille qu'il incarne, Richard, va céder à la tentation ou non.