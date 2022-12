Bernard Montiel et Dany Brillant : Entretien et concert exceptionnels, un bel hommage à Charles Aznavour

Ce soir, c'est un bel événement qui sera diffusé sur Olympia TV. Samedi 17 décembre 2022, dans l'émission Olympiascope, présentée par Bernard Montiel, Dany Brillant chante Aznavour, un spectacle exceptionnel.

Sur scène, le chanteur crooneur reprend les chansons les plus connues du répertoire du célèbre artiste qui est tristement mort le 1er octobre 2018. "J'ai grandi et je fus nourri au lait d'Aznavour", a confié l'interprète de Quand je vois tes yeux. Mais pas question de reprendre ses chansons telles qu'elles étaient, Dany Brillant a souhaité "Danybrillantiser" les titres. "Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Si c'est pour reprendre ses chansons comme lui le faisait... c'est un tel maître qu'on aurait jamais pu faire mieux", a-t-il déclaré.

Entre les deux hommes, le respect et l'admiration allaient dans les deux sens car comme on l'apprend grâce à la bande annonce du programme, Charles Aznavour envoyait de nombreuses lettres à Dany Brillant, à chaque fois qu'il faisait un spectacle.

Le concert phare de la tournée Dany Brillant chante Aznavour a eu lieu le 4 février dernier. Il s'était produit au Dôme de Paris - Palais des Sports, dans le 15e arrondissement, et y avait interprété les titres de son album Dany Brillant chante Aznavour - En Duo, sorti l'année dernière. Le chanteur de 56 ans avait enflammé son public, avec l'aide de Chimène Badi (avec qui il a collaboré sur la chanson Mourir d'aimer extraite de son dernier opus) et des danseurs Maxime Dereymez et Jemma Armstrong.

Mischa Aznavour assistait au concert et a félicité Dany dans sa loge. La chérie de Dany Brillant, Nathalie Moury, était également montée sur scène.

Rendez-vous ce soir dès 20h pour regarder Olympiascope, présentée par Bernard Montiel sur Olympia TV.