Dany Brillant fou amoureux : il embrasse passionnément Nathalie sur scène !

Face à Nathalie, Dany Brillant a chanté Tous les visages de l'amour, un classique de Charles Aznavour (qu'il n'a pas repris dans l'album Dany Brillant chante Aznavour - En Duo). La compagne de Dany l'a regardé amoureusement pendant son interprétation. Les deux romantiques se sont ensuite embrassés, sous les applaudissements des spectateurs, dont faisaient partie l'ex-Miss France Laury Thilleman et son amie Anaïs Demaison, épouse de l'acteur François-Xavier Demaison.

Dany et Nathalie se sont rencontrés en 2008, lors du Festival de Cannes. Ils filent depuis le parfait amour et ont donné naissance à deux enfants, deux garçons prénommés Lino et Dean en hommage à Lino Ventura et Dean Martin. Dany Brillant est aussi papa d'une fille, Leah (28 ans), née d'une précédente relation. La jeune femme réside à Vancouver et exerce le métier de chef opérateur.

Dans une récente interview accordée à Télé-Star, Dany Brillant révélait ne pas souhaiter que ses enfants se lancent dans la musique. "Je leur déconseille de toute façon de suivre cette voie, car c'est un métier difficile, qui demande une vraie passion", expliquait-il. Le père et sa fille aînée ont tout de même collaboré officiellement, sur un titre de l'album Puerto Rico sorti en 2009.

Après le Dôme de Paris - Palais des Sports, Dany Brillant va continuer de sillonner la France et ses pays voisins. Il passera notamment par Bruxelles et Liège en Belgique, Lausanne en Suisse, ainsi que Lyon.