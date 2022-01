Dany Brillant papa, il évoque ses trois enfants avec tendresse : "Ils sont comme ça !"

Invité d'honneur de l'émission Vivement dimanche, sur France 2 le 16 janvier 2022, Dany Brillant n'était pas venu seul jusqu'au Studio Gabriel. Sa grande fille Léah, 28 ans, n'est peut-être pas apparue sur le plateau... mais elle était bien là, en coulisses, et Michel Drucker a eu la chance d'échanger quelques mots avec elle avant de rejoindre son iconique siège rouge. "Je viens de croiser en coulisses une jeune fille charmante qui a tes yeux et qui m'a dit avec un petit accent anglais : 'Je suis la fille de Dany'", a-t-il expliqué en accueillant son compère.

J'ai trois enfants

Et pour cause : Léah, que l'on avait entendu chanter en 2009 sur l'album Puerto Rico de son papa, revenait de Vancouver, au Canada, qu'elle a quitté pour quelques temps histoire de passer Noël avec les siens. "Je suis content qu'elle vienne pour l'émission. Elle va me porter bonheur, s'est réjouit Dany Brillant. J'ai trois enfants. Elle, c'est l'aînée, et j'en ai deux autres, Lino et Dean". En couple avec Nathalie Moury depuis de nombreuses années, l'artiste avait choisi le nom de ses fils en hommage, évidemment, à Lino Ventura et Dean Martin. Il espérait, alors, que l'un hérite de la droiture, l'autre de la décontraction. "Et ils sont comme ça !", a-t-il confirmé.

Je leur déconseille de suivre cette voie

Si elle vit à Vancouver, c'est parce que Léah est née là-bas et qu'elle y exerce le métier de chef opérateur. La jeune femme a partagé un duo avec son père il y a quelques années - un titre écrit pour elle et portant son nom - mais elle ne souhaite pas devenir chanteuse. C'est ce que Dany Brillant assurait, en tout cas, dans les colonnes de Télé Star en novembre dernier. "Mon fils Lino, lui, s'est mis au saxo. Je leur déconseille de toute façon de suivre cette voie, car c'est un métier difficile, qui demande une vraie passion", avouait-il. Laissons le sablier faire son oeuvre. Après tout, les deux jeunes garçons ont encore le temps de voir venir les choses...