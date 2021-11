Dany Brillant heureux que ses enfants ne suivent pas sa voie : "Je le leur déconseille !"

Faites ce que je dis, pas ce que je fais. C'est un peu la devise de Dany Brillant en tant que père. Parce que si de nombreux artistes encouragent leurs enfants à suivre leur voie, le chanteur, lui, n'est pas fan de l'idée. C'est ce qu'il a expliqué, en tout cas, dans les colonnes du magazine Télé Star le 29 novembre 2021. "Ma fille Léah ne veut pas être chanteuse, a-t-il révélé. Mon fils Lino, lui, s'est mis au saxo. Je leur déconseille de toute façon de suivre cette voie, car c'est un métier difficile, qui demande une vraie passion."

Léah a effectivement suivi un parcours professionnel très éloigné de celui de son papa. La jeune femme, née en 1993, vit à Vancouver, au Canada, où elle est chef opérateur. On avait pourtant entendu sa voix sur l'album Puerto Rico de Dany Brillant, en 2009... sur un titre écrit pour elle et portant son nom. En couple avec Nathalie Moury depuis de nombreuses années, l'artiste a également eu deux garçons avec elle, qu'il a baptisés Lino et Dean, hommages évidents à Lino Ventura et Dean Martin. Et s'ils ne suivent pas une éducation musicale, ils pourraient bien s'essayer, dans le futur, à un autre art.

Je peux vous garantir qu'ils sont des comédiens-nés !

"Ils ne m'ont toujours pas demandé à apprendre à jouer d'un instrument, expliquait Dany Brillant à Gala en 2020. En revanche, je peux vous garantir qu'ils sont des comédiens-nés ! Ils peuvent nous raconter n'importe quoi à leur mère et moi, on y croit toujours !" Les garçons devraient être fiers de leur papa puisqu'il s'apprête à présenter une émission musicale consacrée à Charles Aznavour, le 3 décembre 2021 sur France 2, et qu'ils raffolent tous deux du répertoire du Sinatra français. Un an après avoir sorti un premier album hommage, Dany Brillant a dévoilé, en octobre dernier, un second volume dans lequel il reprend ses chansons phares en duo. Pour en découvrir encore davantage, rendez-vous vendredi...

