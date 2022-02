Chimène Badi : Canon en mini-jupe en cuir au côté de Dany Brillant

La transformation physique de Chimène Badi enchante ses fans ! La chanteuse les inspire et les régale en publiant régulièrement ses looks et coups de coeur mode. Elle s'y est encore attelée cette semaine et a ressorti la mini-jupe en cuir pour un nouveau concert...

Vendredi soir (4 février 2022), Chimène Badi s'est rendue au Dôme de Paris - Palais des Sports, dans le 15e arrondissement de Paris. Elle y a rejoint Dany Brillant pour le concert phare de sa tournée, baptisée Dany Brillant chante Aznavour. Sur scène, les deux artistes ont interprété le titre Mourir d'aimer, leur collaboration extraite de l'album Dany Brillant chante Aznavour - En Duo, sorti en 2021.

"Merci pour l'invitation et cette belle soirée ! Toujours un plaisir de chanter avec toi mon @danybrillant ! Bravo pour ce show magnifique", a réagi Chimène à l'issue du concert. L'artiste de 39 ans y a fait sensation, notamment grâce à sa tenue entièrement noire, composée d'un top à manches transparentes, d'une mini-jupe en cuir et de bottines grises.

Dany Brillant continue sa tournée avec son show "Dany Brillant Chante Aznavour " dans toute la France. Il sera le 15 mars prochain à Toulouse, le 16 à Aix-en-Provence, et terminera sa série de concerts le 25 mai 2022 à Clermont-Ferrand.