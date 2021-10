Bernard Tapie parodié par les Guignols : "J'ai été une seule fois furieux"

Figure phare de la famille des Guignols, "Nanard" comme il était surnommé ne pouvait pas toujours plaire et Yves Lecoq se souvient d'un moment de malaise : "J'avais eu un dernier contact quand j'étais aux Guignols avec Denisot. (...) J'avais fait un mauvais jeu de mots qui lui avait déplu, en disant que tout peut s'acheter, j'étais en PPD, même les arbitres, il n'avait pas du tout aimé qu'on reprenne cette histoire. Il avait dit à Denisot, bah si j'avais su je ne serais pas venu. Denisot avait rétorqué 'ah bah je savais pas ce qu'il allait dire'. C'était complètement en direct et improvisé. Bon voilà c'était la seule réaction un peu négative qu'il avait à mon égard. Sinon je pense qu'il était conscient que cette image qu'on lui donnait aux Guignols était positive."

Le site de TVMAG/Le Figaro rapporte néanmoins que Bernard Tapie, bien qu'amusé voire indifférent à sa marionnette en général, est sorti de ses gonds une fois : "J'ai été une seule fois furieux, lorsqu'ils ont mis en scène Sophie, qui souffre assez d'être ma fille. Ils ont eu la gentillesse d'en tenir compte. Sinon, c'est très con de me montrer avec des gourmettes, des montres en or...: j'en ai jamais eu ! En revanche, j'aime bien 'sévèrement burné', surtout depuis que j'ai compris ce que cela voulait dire. Je me marre !" Il est certain que l'ancien président de l'OM ne voulait pas qu'on touche à ce qu'il avait de plus cher, sa famille.