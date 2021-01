Bernie Sanders : Sa pose devenue culte rapporte gros, ses gants aussi !

Le 20 janvier 2021, Bernie Sanders était un des rares invités du Capitole, à Washington, pour assister à l'investiture de son rival Joe Biden, comme 46e président des Etats-Unis. Le populaire sénateur du Vermont, âgé de 79 ans, a tiré la couverture sur lui sans le vouloir en prenant une pose devenue culte.

Dans le froid hivernal, Bernie Sanders est apparu assis une chaise pliante, isolé et l'air un peu bougon, chaudement vêtu d'une parka et les mains dans des moufles à motifs géométriques. Un look très casual, très monsieur tout le monde... Les jambes croisées, les bras aussi et l'air renfrogné, cette posture a été immortalisée par plusieurs photographes mais c'est celle de Brendan Smialowski de l'AFP qui a fait le tour du monde et des réseaux sociaux. L'équipe de Bernie Sanders a flairé le filon et a ainsi utilisé cette photo pour la mettre sur un sweat vendu 45 dollars sur son site officiel. Succès immédiat puisqu'il est toujours en rupture de stock dans toutes les tailles et peut mettre jusqu'à 8 semaines pour arriver à son destinataire ! On peut en revanche se rabattre sur un t-shirt.

Mais pas question pour Bernie Sanders, qui représente l'aile la plus à gauche du Parti Démocrate, de se faire une fortune avec cette démarche. En effet, l'intégralité des bénéfices de ses vêtements sera reversé à l'association Meals on Wheels - l'équivalent des Restos du Coeur - qui distribue des repas aux plus démunis. Dans l'Etat du Vermont, l'association livre ainsi plus de 800 000 repas par an.