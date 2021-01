Bertrand-Kamal (Koh-Lanta) : Le beau geste des joueurs de l'OM et de Dijon en son honneur

Le 9 septembre 2020, Bertrand-Kamal est malheureusement décédé des suites de son cancer du pancréas à l'âge de 30 ans. Un décès survenu en pleine diffusion de Koh-Lanta, Les 4 Terres (TF1), émission à laquelle il participait, et qui a donc ému bon nombre de téléspectateurs, sans parler de ses coéquipiers à l'écran. La production du jeu d'aventure s'était alors empressée de dédier cette saison au regretté candidat qui avait assurément marqué les esprits par sa bonne humeur. Denis Brogniart se faisait même le porte-parole de la chaîne pour sensibiliser sur le cancer du pancréas en lançant le soir de la finale la levée de fonds Pour Bertrand-Kamal, entièrement dédiée à la recherche sur cette terrible maladie.

Une belle cause à laquelle ont contribué il y a quelques jours des joueurs de football. En effet, il a été rapporté que, en marge de la rencontre entre les équipes de Dijon et l'OM samedi dernier, les deux clubs se sont réunis afin de rendre hommage à Bertrand-Kamal. Pour cela, chacun des deux clubs de Ligue 1 a remis un maillot aux parents de l'ancien aventurier, lesquels seront prochainement vendus aux enchères. "Ces maillots permettront de récolter de l'argent destiné à la levée de fonds baptisée 'Pour Bertrand-Kamal', coordonnée par la Fondation ARC. Ce fonds sera 100% dédié au financement de projets de recherche sur le cancer de pancréas, qui touche 14.000 nouvelles personnes en France chaque année et cause plus de 11.000 décès", a indiqué un communiqué officiel de Dijon.

Ces deux clubs n'ont pas été choisis au hasard puisque BeKa, comme il était surnommé, était d'une part originaire de la ville de Dijon et d'autre part, il était un fervent supporter de l'Olympique de Marseille. Forcément, ce geste a beaucoup touché ses parents endeuillés. "J'adresse mes remerciements à Olivier Delcourt (président du DFCO), ainsi qu'à Gilles Bordes (partenaire du DFCO). Merci également à l'ensemble des dirigeants dijonnais. D'où il est, Bertrand-Kamal doit être très fier", a notamment déclaré son père Samir. Quelques jours après l'annonce de son décès déjà, le club de la cité phocéenne avait entrepris de faire honneur à son fan disparu en envoyant les maillots dédicacés de tous les joueurs à ses parents.