Beyoncé "mieux dans sa peau avec ses rondeurs", elle se confie sur son poids

Dans une nouvelle interview accordée au magazine Elle américain, relayée dans l'édition française de ce 27 décembre 2019, Beyoncé s'est confiée sur son poids et la bienveillance avec laquelle elle se regarde aujourd'hui. À 38 ans, la chanteuse et mère de trois enfants accepte pleinement ses formes, bien plus que lorsqu'elle était plus jeune.

Interrogée sur Instagram sur son apparence physique particulièrement scrutée par les médias, l'interprète de Spirit a répondu en toute sincérité : "Si on m'avait dit il y a quinze ans que mon corps subirait autant de changements et de fluctuations, et que je me sentirais plus féminine et mieux dans ma peau avec mes rondeurs, je ne l'aurais pas cru. Mais les enfants et la maturité m'ont appris à me valoriser au-delà de mon apparence physique, à vraiment comprendre que je suis parfaite comme je suis, peu importe où j'en suis dans ma vie", a-t-elle expliqué. En plus de leur fille aînée Blue Ivy, bientôt 8 ans, Beyoncé et Jay-Z sont parents de jumeaux, Rumi et Sir, aujourd'hui âgés de 2 ans.