Bianca Jagger, son mariage avec Mick "une parenthèse" : elle ne veut plus d'hommes dans sa vie

La vie amoureuse des stars fascine leurs nombreux fans. Bianca Jagger, elle, a sacrifié la sienne pour son engagement en faveur des droits de l'homme. L'ex-épouse de Mick Jagger qualifie désormais leur mariage de "parenthèse", une parenthèse qui a marqué l'histoire grâce à sa robe de mariée, révolutionnaire à l'époque...

C'est à l'édition française de Marie-Claire (numéro de janvier 2021) que Bianca Jagger a parlé amour et mariage. L'activiste de 75 ans et son ex-époux, le chanteur des Rolling Stones Mick Jagger, s'étaient unis le 12 mai 1971 à Saint-Tropez. Le couple s'est séparé sept ans plus tard et a accueilli à une fille, Jade Jagger, née à Paris et aujourd'hui âgée de 49 ans.

Mick et Bianca, deux mariés en costumes !

"En réalité, mon mariage a été une parenthèse dans ma vie !", révèle Bianca Jagger à Marie-Claire. Cette parenthèse, elle l'avait entamée de la plus belle des manières, par une cérémonie grandiose sur la Côte d'Azur, à laquelle les Rolling Stones avaient naturellement assisté. Bianca avait surpris l'opinion par sa tenue : plutôt qu'une robe de mariée traditionnelle, la Nicaraguayenne alors âgée de 26 ans portait un costume blanc Yves Saint Laurent.

"J'avais une idée très précise de ce que je voulais porter ce jour-là et Yves Saint Laurent l'a imaginé, se souvient Bianca Jagger dans les pages de Marie Claire. Je me souviens de ma première rencontre avec lui dans son bureau, rue Spontini. Nous y étions allés avec Mick pour qu'il dessine ma tenue et c'est ce qu'il a fait : un magnifique costume et un large chapeau avec un voile. J'ai toujours admiré son style et le rôle qu'il a joué dans la libération des femmes, en les glissant dans des vêtements du vestiaire masculin. Moi-même, j'ai souvent porté des vêtements d'homme, comme une posture politique, un signe de protestation."

L'après Mick Jagger : "Il fallait faire un choix."

Après leur divorce, Mick Jagger s'est remarié au mannequin Jerry Hall. Leur union a été annulée après neuf ans et la révélation d'une liaison avec Luciana Gimenez, dont est né le jeune Lucas (21 ans). Le chanteur a ensuite vécu des relation avec la défunte créatrice L'Wren Scott puis avec Melanie Hamrick, sa compagne actuelle. Le couple est parent d'un garçon, le 8e enfant de Mick, prénommé Deveraux (4 ans).

Bianca Jagger, elle, n'a jamais refait sa vie. "Quand on a un engagement comme le mien, il est très difficile d'entretenir une relation amoureuse ou intime parce que les deux demandent beaucoup, trop parfois. Je suis arrivée à la conclusion qu'il fallait faire un choix", explique-t-elle.

Retrouvez l'interview de Bianca Jagger dans le Marie-Claire n°820, sorti en kiosques jeudi 3 décembre 2020.