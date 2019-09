Bilal Hassani évince Napoléon dans les livres d'histoire ? Il réagit à l'intox

Pour son 20e anniversaire, Bilal Hassani a reçu un cadeau très particulier. Comme le lui a fait remarquer une fan dans une vidéo publiée sur Instagram, le chanteur apparaît dans un manuel scolaire d'éducation civique, dans des pages consacrées au cyberharcèlement. Rappelons tout de même que le jeune artiste a été victime de violentes attaques après sa large victoire dans Destination Eurovision l'hiver dernier. Un acharnement homophobe qui l'a conduit à mener des actions en justice.

Dans sa story Instagram, l'interprète de Je danse encore a évoqué sa présence dans les manuels scolaires. "Donc pour ceux qui ne savent pas j'apparais dans le programme de cette année en éducation civique, dans les livres d'histoire-géo pour les classes de première, avec un sujet sur le cyberharcèlement. Je voulais vous en parler. Au-delà du fait que je suis dans un bouquin d'histoire et qu'on va m'étudier à l'école, ce qui est vraiment très bizarre et qui fait un petit peu peur, mais qui est plutôt stylé, je trouve que c'est super important qu'on aborde des sujets comme ça en cours. On a rarement parlé de cyberharcèlement à l'école. C'est bien d'en parler, ça ouvre le débat", a-t-il expliqué, le 9 septembre 2019.

"Au-delà du fait que j'ai pu énerver beaucoup de monde parce que j'ai outshine Napoléon, alors que pas du tout. Je trouve que c'est vraiment super cool, merci à l'Éducation nationale qui aborde des sujets comme ça", a poursuivi le compagnon de Nawfel. Bilal Hassani dans les livres scolaires, il n'en fallait pas plus en effet pour que ses détracteurs lancent une fake news des plus grotesques : il aurait évincé Napoléon dans les livres d'histoire... Pour commencer, il ne s'agit pas d'histoire, mais bien d'éducation civique. Ensuite, dans ce même manuel, un chapitre entier est consacré à Napoléon, comme le rappelle Franceinfo. Il est d'ailleurs possible de le vérifier soi-même, l'ouvrage étant entièrement disponible en ligne. "Le harcèlement existe et il est puni par la loi", a tenu à rappeler Bilal Hassani. La preuve...