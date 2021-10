Bill Clinton hospitalisé : sa santé inquiète, Hillary se précipite à ses côtés

On pensait qu'il allait mieux mais sa santé fragile inquiète toujours. L'ex-président américain Bill Clinton, 75 ans, passera une nuit supplémentaire dans l'hôpital de Californie où il est soigné pour une infection non liée au Covid-19, a annoncé samedi son porte-parole, rapporte l'AFP.

Bill Clinton, président des Etats-Unis de 1993 à 2001, a été admis mardi soir pour une infection du sang au centre médical UCI d'Irvine de l'Université de Californie, au sud de Los Angeles. Il "va rester à l'hôpital pendant la nuit afin de continuer à recevoir des antibiotiques par intraveineuse avant une sortie prévue demain", a précisé sur Twitter son porte-parole, Angel Urena, soulignant que "tous les indicateurs de santé évoluent dans le bon sens".

L'ancien président est "de bonne humeur et a passé du temps avec sa famille, retrouvant des amis et regardant du football universitaire". Selon le New York Times, citant un collaborateur, Bill Clinton a développé une infection des voies urinaires qui s'est transformée en septicémie. La septicémie - une réaction extrême du corps à une infection - touche 1,7 million de personnes chaque année en Amérique, et en tue 270.000 selon les Centres de prévention et de contrôle des maladies (CDC), principale agence sanitaire des Etats-Unis.

Bill Clinton a déjà dû être hospitalisé par le passé, comme en 2004 lorsqu'il a subi un quadruple pontage coronarien pour libérer quatre artères bouchées, et en 2010 quand il a subi une angioplastie. Pour l'heure, son épouse, Hillary Clinton, ne s'est pas exprimée sur le sujet. Néanmoins, elle a été aperçue à son chevet samedi 16 octobre.

Bill Clinton se faisait discret ces dernières semaines. Il avait assisté à la cérémonie à New York marquant le vingtième anniversaire des attentats du 11 septembre aux côtés de Barack Obama et de l'actuel président, Joe Biden. A part ça, pas grand chose. Mais son nom est tout de même revenu dans les médias puisqu'il est, un peu malgré lui, le héros de la série American Crime Story - Impeachment, qui revient sur son aventure avec Monica Lewinsky.