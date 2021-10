Bill Clinton : Quand il a dû avouer à sa fille Chelsea le scandale Monica Lewinsky...

L'ancien président américain Bill Clinton a défrayé la chronique internationale dès le 12 octobre 2021 suite à une infection urinaire qui s'est propagée au système sanguin, provoquant une septicémie. Après cinq nuits à l'hôpital, le chef de l'équipe de médecins qui l'ont soigné pour une infection a désormais déclaré que l'homme politique a quitté l'hôpital de Californie. "Le président Clinton est sorti du centre médical UC Irvine aujourd'hui. Sa fièvre et le nombre de ses globules blancs sont revenus à la normale et il va rentrer chez lui à New York pour finir son traitement par antibiotiques", a indiqué le Dr Alpesh N. Amin dans un communiqué diffusé par le porte-parole de Clinton sur Twitter. La télévision américaine a ainsi montré l'ex-chef d'Etat accompagné de son épouse Hillary Clinton, quitter l'établissement et lever le pouce face aux caméras. Une femme qui a été toujours à ses côtés, face à toutes les tempêtes, notamment celle du scandale Monica Lewinsky qui est récemment revenu sous les projecteurs avec la mini-série American Crime Story : Impeachment. Retour sur un moment de leur histoire familiale et de l'histoire américaine qui a notamment révélé la force de leur fille unique, Chelsea...